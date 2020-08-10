На выезде из Харькова перевернулся автомобиль

Сегодня около 18:30 на улице Залютинской перевернулся Ford Fiesta.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, неуправляемый автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего машина перевернулась.

По предварительной информации, с места аварии в больницу была доставлена женщина-пассажир авто. Информация о том, пострадал ли водитель, уточняется.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости