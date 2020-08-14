На проспекте Науки на пешеходном переходе сбили девушку

Накануне около 21:30 на проспекте Науки в районе пересечения с улицей Минской автомобиль Opel иностранной регистрации сбил переходившую дорогу девушку. Машина двигалась в направлении Павлова Поля. Пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

С места ДТП пострадавшую забирала «скорая».

Об аварии сообщают в соцсетях. Позже было опубликовано и видео момента наезда на пешехода: девушка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Состояние пострадавшей уточняется.

Агентство Телевидения Новости