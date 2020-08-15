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Чак Норрис записал обращение к Лукашенко, сказав, что заставит его плакать
Звезда американских боевиков Чак Норрис записал видео для Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси называет президентом. Видео появилось на сайте платных роликов от знаменитостей Cameo.
"Всем привет. Чак Норрис здесь. Я хотел бы обратиться к Саше, известного по кличке «Саша ноль процентов» и «Мистер Таракан». Ты знаешь, когда я нарезаю лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», - сказал он на камеру.
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