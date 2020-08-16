Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 16 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №4) до 17:00 16.08.20 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк) до 20:00 16.08.20 г.

Киевский район:

ул. Кисловодская (ч/с), пер. Курский (ч/с), пер. Кисловодский (ч/с), ул. Кисловодская, 11, 13, 15 (1-5 эт.), ул. Академика Павлова, 311 (п. №4) до 20:00 17.08.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 16.08.20 г.

Новобаварский район:

пер. Баварский, 9 (п. №4), ул. Грайворонская, 35 (п. №1) до 20:00 17.08.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 46 (стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 до 20:00 17.08.20 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 16.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2, 3, 4, 6, 8, пер. Шекспира, 7, ул. Целиноградская, 46, 48, пр. Победы, 62-г (стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 40-б (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 7 (п. №2), пр. Победы, 76 (п. №12, стояк), до 20:00 17.08.20 г.

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