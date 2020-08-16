Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 8

На Харьковщине количество заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч человек, в Украине за сутки - 1637 новых случаев

На Харьковщине количество заболевших COVID-19 превысило 6 тысяч человек, в Украине за сутки - 1637 новых случаев

В Харьковской области за сутки, 15 августа, выявлено 228 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, общее количество зарегистрированных заболевших COVID-19 по состоянию на утро 16 августа составляет 6065 человек.

Умерли на Харьковщине 159 пациентов, 2708 выздоровели (при этом 96 человек – за последние сутки), 3108 человек еще болеют.

Также в регионе зарегистрировано 7934 подозрения на заболевание (226 добавились за последние сутки).

Всего в Украине официально подтверждены 91 356 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 637 – за прошедшие сутки.

Напомним, сутками ранее в Украине было рекордное количество заболевших - 1847.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 068 человек (+24 за сутки), а 47 822 пациента (+392 за сутки) - выздоровели.

Больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области, а также Черновицкой (183 заболевших), Ивано-Франковской (158) и в Киеве – 146 новых случаев.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 