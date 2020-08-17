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Сегодня троллейбус №24 ходит по измененному маршруту

Сегодня троллейбус №24 ходит по измененному маршруту

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев- Широнинцев до Салтовского шоссе, ограничено с 8:00 до 20:00 17 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.

На этот период организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части.

Также с 9:00 до 20:00 17 августа запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбус №24 будет ходить так:

- «ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка».

Агентство Телевидения Новости

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