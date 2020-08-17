Коронавирус на Харьковщине: 90 новых случаев за сутки

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса и 92 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 6155, из которых 162 человека умерли, а 2712 выздоровели.

За весь период на Харьковщине зарегистрировано 8033 случая подозрений на COVID-19. Из них:

6155 - подтверждено;

1829 - опровергнуто;

49 - остаются под подозрением.

Агентство Телевидения Новости