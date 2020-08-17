Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 37

Харьковчане готовятся к Параду вышиванок

Харьковчане готовятся к Параду вышиванок

23 августа в День Национального флага в Харькове уже в пятый раз пройдет Парад вышиванок. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook.

"Выгуляем" свои вышиванки, создадим вместе разноцветную, невероятную картину из наших национальных оберегов!», - сказано в сообщении.

Парад пройдет от площади Конституции до памятника Тарасу Шевченко. Начало в 18:00.

Всем участникам шествия организаторы рекомендуют быть в защитных масках и с антисептиками.

Также в этот день в 16:30 на площади Конституции будет работать благотворительная ярмарка Харьковского отделения объединения украинок "Яворина". Все полученные средства будут направлены на нужды украинской армии.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 