В Харькове разоблачили группу псевдополицейських, работающую на криминального «авторитета»

Незаконное лишение свободы людей и вымогательства у них выкупа за свободу вместе с угрозами заключения - методы, к которым прибегала группа харьковчан, действовавшая под кураторством одного из криминальных «авторитетов». Сейчас преступникам объявилены подозрения, а лидер преступной группировки задержан.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в конце 2019 правоохранители получили информацию о деятельности на территории города Харькова группы лиц, совершавших преступления, выдавая себя за сотрудников полиции.

В частности, эти люди в лесопарковой зоне города остановила наркозависимого и, представившись полицейскими, потребовали $2 тысячи, угрожая «привлечением к уголовной ответственности» за хранение наркотических средств.

Выяснив, что таких средств у него нет, злоумышленники заставили его обратиться к родственникам. Перевести нужную сумму пообещал брат харьковчанина. После этого на мужчину надели мешок, посадили в автомобиль и увезли в гаражное помещение, где удерживали до следующего утра, пока не получили деньги.

В похожей ситуации оказался еще один наркозависимый. За свое освобождение он должен был уплатить $5 тысяч, которых не имел. Поэтому его родные были вынуждены встретиться с доверенным лицом 58-летнего местного криминального «авторитета» по кличке «Борода», на которого работала группа псевдополицейских.

Родственникам пленника пообещали предоставить нужную сумму в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать наркозависимого отказалась от сделки, заговорщики предложили подписать договор займа. Долг нужно было вернуть за четыре дня. Лишь после подписания соглашения пленного освободили.

Правоохранители выясники, что причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова и действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.

По месту жительства фигурантов группы, в их автомобилях и гаражных помещениях были проведены санкционированные обыски, во время которых обнаружены и изъяты наркотические средства, оргтехника и мобильные телефоны. По адресу проживания криминального «авторитета» правоохранители также изъяли наркотики: героин, марихуану, так называемые «шишки» и «грибы», а также холодное, огнестрельное оружие и наличные в разной валюте.

В настоящее время пяти участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручения им подозрения по ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека) и ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Криминальному «авторитету», сообщается о подозрении по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.





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