В легкой атлетике побит мировой рекорд, державшийся 16 лет

Установлен первый мировой рекорд в летнем легкоатлетическом сезоне 2020 года.

В просыпающейся после коронавирусной паузы легкой атлетике состоялся первый в сезоне этап "Бриллиантовой Лиги". Он прошел в Монако.

Дистанцию 5000 метров угандиец Кипруи Чептегеи пробежал за 12 минут 35.36 секнуды. Отныне это новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало Кененису Бекеле из Эфиопии - 12 минут 37.35 секунды. Оно было установлено в 2004-м году.

12 минут 35,36 секунды

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/other/news-4107483-ugandiec-cheptegei-pobil-mirovoj-rekord-na-distancii-5-000-m-derzhavshijsja-bolee-16-let.html?utm_source=copypaste





Агентство Телевидения Новости