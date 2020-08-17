Сын жестоко убил родную мать: подробности

Беда случилась в одной из этих стареньких пятиэтажек на проспекте Тракторостроителей. Всегда приветливая пенсионерка, которую видели каждый день, внезапно куда-то исчезла. На звонки не отвечала, дверь не открывала. Поэтому соседи начали бить тревогу.

Валентина, соседка:

Я ее не видела 3-4 дня, а потом позвонила подружка ее молодости, начала бить тревогу, что не может 4 дня дозвониться до Ани, я ей говорю, что я ее сама не видела 3-4 дня.

После того, как обзвонили всех родственников и знакомых, решили вызвать полицию, ведь попасть в квартиру не смогли. Запасные ключи от квартиры были у внука пропавшей женщины. Именно он и открыл дверь.

Валентина, соседка:

Ждали-ждали милицию, а они говорят "Открывайте сами, только ничего не трогайте". Мы открыли, она лежит.

То, что увидели внутри, соседи до сих пор вспоминают с ужасом. Тело погибшей лежало в луже крови у входной двери. Эксперты позже насчитали более десятка ножевых ранений на теле. Орудие убийства нашли сразу - в рукомойнике лежал обычный кухонный нож. Соседка Валентина говорит, что перед своим исчезновением семидесяти трехлетняя женщина забрала своего сына из специализированной больницы, где он проходил длительное лечение. Свои действия объяснила тем, что хочет отпраздновать его день рождения вместе. Именно этого сорока девятилетнего мужчину сразу заподозрили в убийстве. Тем более, что родной сын уже неоднократно оскорблял мать.

Валентина, соседка:

Он ее бил до этого, один раз побил когда-то, на это может полгода назад. Убегал, она вызывала милицию и его искали, он оказался в больнице.

Поиски сына продолжались почти 2 недели, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Харьковской области. А 14-го августа около десяти часов вечера сотрудник патрульной полиции увидел у дома по улице Валентиновской мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого человека. Он был задержан. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. В связи с заболеванием злоумышленника поместили в специализированную больницу.

Агентство Телевидения Новости