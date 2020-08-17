Всё лето в небе – Харьковские курсанты учатся летать на самолётах и вертолётах

Реактивные Альбатросы, транспортные АНы и боевые Ми-2. Этими воздушными машинами учатся управлять курсанты Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Более двадцати часов налета уже имеет третьекурсник Дмитрий. Парень из семьи военных. С теоретической подготовкой проблем не было. Но, самое сложное, вспоминает, было справиться с волнением. Ощущение, когда ты впервые за штурвалом реактивного самолета, незабываемые.

ДМИТРИЙ ГАЛАЙЧУК, курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба:

Це ейфорія така, шалена. Незабутні відчуття, якщо чесно. Якщо чесно, морально трохи важко. Треба просто зрозуміти та звикунти до цієї відповідальності, яка лягає на твої плечі.

Учебные полеты выполняют на реактивном самолете Л-39, их еще называют Альбатрос. Сначала - с инструктором, в учебном самолете спаренная система управления, затем – самостоятельно.

ИГОРЬ МАЦ, лётчик-инструктор:

Як кажуть, від простого до складного. Відпрацьовуємо зліт, посадку фігури простого пілотажу. Та в подальшому будуть фігури складного пілотажа.

Безопасности полетов - особое внимание. Перед каждым полетом техник самолета проверяет, чтобы не было подтеканий масла и горючего, исправны ли гидравлические и тормозные системы, а также герметичность закрытия кабины. Пока в небо поднимаются реактивные самолеты, к учебным полетам готовят вертолеты. Здесь самое главное, говорят опытные инструкторы, как и в управление автомобилем - почувствовать машину.

ДАНИЛО ОХЕНДУШКО, лётчик-инструктор:

Першу чверть льотної практики вони вже закрили. Вони виконують також вправи 2 і 3 , це висіння в небі. Також політ по колу. До кінця наступного місяця, вересня, плануємо їх всих випустити на самостійний виліт.

Включить и проверить показатели почти десятка приборов перед взлетом должна будущий штурман транспортного АНа Елизавета Тимошенко. Это, говорит о своей работе, как навигатор в самолете.

Елизавета Тимошенко, курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба:

Він повністю напрвляє пілотів куди летіти, прощітує курс заданий, окнтролює швидкість, розраховує на яку висоту треба піднятись, розраховує паливо.

Елизавета - первая военнослужащая в семье. Отец, вспоминает, пытался отговорить идти в армию. А ей с детства хотелось летать.

Елизавета Тимошенко, курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба:

Він мені казав, це не для тебе, не треба, повір. Але все одно. Мама мене підтримувала в усьому і завжди. І ми з мамою перебороли батька.

Учебные полеты курсантов университета Воздушных сил продлятся до середины октября.

Агентство Телевидения Новости