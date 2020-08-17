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Донецкий "Шахтер" подтвердил, что будет теперь проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове

Донецкий Шахтер подтвердил, что будет теперь проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин рассказал, что домашней ареной команды отныне будет НСК "Олимпийский" в Киеве, а не ОСК "Металлист" в Харькове.

Палкин в интервью изданию "Интерфакс" рассказал, на каких условиях "Шахтер" будет играть в Киеве:

"Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо" Киев, и НСК "Олимпийский" только выиграют. С "Олимпийским" у нас уже определенные договоренности, что со следующего сезона мы попытаемся сделать совместно газон европейского уровня. Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число.

Агентство Телевидения Новости

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