Псевдокопы, которые работали под руководством криминального "авторитета": подробности спецоперации силовиков

Это кадры, снятые во время спецоперации силовиков. Задержанных подозревают в том, что они незаконно лишали свободы людей, угрожали заключением и требовали у них деньги. При этом мужчины заручились поддержкой криминального авторитета. Информацию о псевдокопах, которые совершали преступления, оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили в конце прошлого года.

По материалам следствия, молодчики остановили мужчину, который является наркозависимым. Угрожали тюрьмой за хранение наркотиков. Затем требовали у него 2 тысячи долларов за свободу и удерживали в гараже, пока не получили деньги от его родственника. В похожей ситуации оказался еще один наркозависимый, отмечают следователи. Однако у него псевдоправоохранители попросили уже 5 тысяч долларов.

Олеся Бойко, пресс-секретарь ДВБ Национальной полиции Украины:

Родичам довелося звернутися до довіреної особи, яка працювала на 58-річного кримінального авторитета, на якого працювала і група псевдополіцейських. Родичам наркозалежного запропонували надати 100 тисяч гривень необхідних для звільнення. Однак в обмін на передачу права власності на квартиру родини. Коли мати харків'янина відмовилася від оборудки, жінці запропонували підписати договір позики необхідної суми.

Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова. По информации следствия, псевдоправоохранители работали на криминального авторитета по кличке "Борода". Во время обысков у них следователи вместе с спецназовцами и представителями прокуратуры обнаружили наркотики, оргтехнику и мобильные телефоны. Кроме того, освободили из плена мужчину, которого незаконно удерживали участники банды после того, как он не смог отдать им определенную сумму.

Потерпевший:

Вернуть я их не смог из-за личных обстоятельств. Через некоторое время мне поступил звонок, я встретился с людьми, которые сказали, что мой долг перешел другому человеку. Поскольку денег у меня не было, мне сказали, что долг мне нужно будет отрабатывать всякими физическими делами. - Вас били? - Да.

Наркотики и оружие правоохранители изъяли и у криминального авторитета, отметили силовики.

Олеся Бойко, пресс-секретарь ДВБ Национальной полиции Украины:

За адресою мешкання кримінального авторитета також виявили і вилучили значний асортимент наркотиків - це героїн, марихуана, так звані гриби та "шишки", холодну вогнепальну зброю, значну кількість готівки у різній валюті.

Пяти мужчинам сообщили о подозрении по статье "Вымогательство". Готовится вручение им подозрения по поводу "Незаконного лишения свободы человека" и "Самовольного присвоения властных полномочий". А вот криминального «авторитета» правоохранители подозревают по статье "Торговля людьми или другая незаконая сделка относительно человека".





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