Харьков - в "желтой зоне". Что изменится для горожан и какая ситуация в больницах?

"Желтая" карантинная зона означает для харьковчан возвращение определенных ограничений. Отныне запрещено посещать социальные учреждения, где находятся пожилые люди. Развлекательные заведения и кафе не могут работать с полуночи до 7 утра. Работа хостелов, проведение масштабных массовых мероприятий - также под запретом. В фитнес-центрах люди должны заниматься спортом на значительном расстоянии друг от друга - дабы соблюдать социальной дитсанции.

Несмотря на существенный прирост больных с Сovid-19 в регионе, часть горожан продолжают пренебрегать основными правилами безопасности во время пандемии. Другие говорят - к ситуации относятся с пониманием, однако жалуются, что государство не предоставляет необходимой помощи на время карантина. Ведь многие люди остались без работы, а в случае второй волны сбережений уже не хватит.

Юлия, жительница Харькова:

Я нормально воспринимаю, потому что люди, действительно, расслабились, в метро без масок ездят. Я понимаю, на улице, но в определенном замкнутом пространстве, конечно, надо находиться. Ужесточение - это правильно. Ну, думаю, как-то повлияет на качество жизни, быстроту жизни, но я знаю людей, которые болеют коронавирусом или переболели.

Александр, житель Харькова:

Желательно бы конечно, какие-то выплаты, снизить какие-то налоги, иначе ж задавят людей. Жить не за что. Еще запасы есть, но на месяц, но жить не за что, хоть в бомжи иди. Не знаю, чем платить квартплату? Сделали бы каникулы или отсрочку. Чем платить? А зима придет.

Недостаточно четкой информации от должностных лиц и о пересечении границы, говорит Лана Петкова, что в последнее время живет в Болгарии. Рассказывает, приехала в Украину недавно. Однако на границе долго пришлось разбираться с правилами въезда: имела на руках свежий отрицательный тест, сделанный в Болгарии, но в Украине настаивали на установлении приложения "Дія", обсервации и проведении исследования в местной лаборатории. Из-за постоянных изменений правил происходит путаница, говорит женщина.

Лана Петкова:

Было много каких-то затруднений. Это хорошо, что я прекрасно понимаю украинский язык, розмовляю, но давно не живу в Украине. Все это помешало, расстроило, должны все власти должны очень четко объяснять: куда надо пойти, что нужно сделать, вот это моё пожелание. Жалко, что ухудшается ситуация.

Между тем, харьковские волонтеры и медики активно готовятся ко второй волне пандемии. Ежедневно в инфекционной больнице госпитализируют около 30 человек, подчеркивает волонтер Наталья Попова, которая постоянно общается с врачами. И часто пациенты обращаются за помощью уже в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести, недооценивая вирус и легкомысленно относясь к мерам предосторожности.

Наталья Попова, волонтер:

К сожалению, те кто попадают в больницу - они являются последствием несоблюдения карантинных мер. Да, все мы понимаем, что в жару не особо хочется ходить в маске, респираторе. Да, наш менталитет, в какой-то мере. Но осень покажет. Все покажет. К этому готовимся сейчас: как больницы, так и те, кто извне пытаются помогать.

Сейчас медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Питанием их обеспечивают местные бизнесмены-рестораторы, отмечает волонтер. Главная проблема - персонал, который лечит больных с Сovid-19 и ухаживает за ними. А значит, пока основная задача благотворителей - помочь в поиске рабочих рук.

Наталья Попова, волонтер:

Происходит расширение, а это говорит о том, что койки не лечат. Кислороды, концентраторы - ими тоже должен кто-то пользоваться. Первостепенно - это, конечно, медсестры и санитарки. Они нужны, знаете, уже сегодня, отому врачи взрослой инфекциооной больницы, они обслуживают и детскую инфекционную больницу. 350 метров туда, 350 метров - обратно. Нужны дополнительные консультации, плюс бригада там.

В мэрии же отметили, что в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Об этом проинформировали автобусных перевозчиков, и отметили, что в метрополитене регулярно будут проводить рейды вместе с полицейскими относительно наличия маски или респиратора у пассажиров.





Агентство Телевидения Новости