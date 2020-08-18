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5:0. "Интер" устроил разгром "Шахтеру" в полуфинале Лиги Европы
Соперник донецкого "Шахтера" по полуфинальному противостоянию в Лиге Европы оказался слишком силен для украинской команды.
"Шахтер" потерпел разгромное поражение от миланского "Интера" со счетом 0:5.
В первом тайме Лаутро Мартинес открыл счет. Во втором забивали Данило Д'Амброзио, вновь Лаутро Мартинес и дважды Ромелу Лукаку. Причем Лукаку забивает уже в 10-ти подряд матчах в Лиге Европы.
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение на себя и посетовал, что после счета 0:2 команда "развалилась".
В финале же Лиги Европы итальянский "Интер" сыграет с испанской "Севильей".
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