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В Украине за сутки выявили 1 616 новых случаев Сovid-19

В Украине за сутки выявили 1 616 новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро 18 августа выявлено 1 616 заболевших Covid-19 за сутки.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По данным системы мониторинга распространения заболевания,  при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.

Так, всего в Украине с начала пандемии от Covid-10 количество заболевших составило 94 436 человек, 48 925 человек выздоровели, 2089 человек скончались.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 43 395 человек – на 828 больше, чем днем ранее.

 

Агентство Телевидения Новости

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