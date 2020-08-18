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В Украине за сутки выявили 1 616 новых случаев Сovid-19
В Украине по состоянию на утро 18 августа выявлено 1 616 заболевших Covid-19 за сутки.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
По данным системы мониторинга распространения заболевания, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.
Так, всего в Украине с начала пандемии от Covid-10 количество заболевших составило 94 436 человек, 48 925 человек выздоровели, 2089 человек скончались.
Сейчас в Украине Covid-19 болеют 43 395 человек – на 828 больше, чем днем ранее.
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