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На Харьковщине за сутки зафиксировали более двухсот новых случаев заболевания коронавирусом
В Харьковской области за сутки выявили 204 новых случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.
За все время пандемии на Харьковщине коронавирус выявили у 6360 человек, зарегистрировано 8233 подозрения на заболевание.
162 заболевших скончались, выздоровели – 2714 пациентов. При этом 3484 человека все еще болеют.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1616 новых случаев данного заболевания.
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