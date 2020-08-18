В Беларуси закрыли телеканал после эфира с видео разгона протестующих

В Беларуси уволили директора Жодинского телеканала Эльшада Акберова, а сам канал закрыли, передает «Интерфакс».

На собрании перед закрытием указали причину увольнения директора – трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил лидерам государств ЕС обсудить ситуацию в Беларуси, чтобы определиться, как лучше на нее реагировать и не допустить внешнего вмешательства.

«Народ Беларуси имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства», – написал Мишель в письме-приглашении к участию в видеконференции, запланированной на 19 августа.

Глава Евросовета констатировал, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, а насилие силовиков над гражданами «шокирует и заслуживает осуждения».

«Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями», – напомнил Мишель.

Видеоконференция с участием лидеров государств Евросоюза будет посвящена ситуации в Беларуси.

Агентство Телевидения Новости