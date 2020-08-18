Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:44
Просмотров: 29

В Дергачах горел заброшенный дом

В Дергачах горел заброшенный дом

В Дергачевском районе накануне вечером загорелся заброшенный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 августа в 22:43 спасателям поступило сообщение о пожаре в заброшенном ул. Гната Хоткевича, 54 в Дергачах.

На момент прибытия пожарных на доме горела кровля на площади 10 кв.м., а также мусор в соседнем таком же заброшенном доме на площади 10 кв.м.

В 23:26 пожар спасатели локализовали, в 1:17 полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 