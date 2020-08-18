В селе на Изюмщине спасатели второй раз за два дня тушили пожар на поле

В Харьковской области спасатели ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за выжигания сухой травы, мусора и камыша.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила более 7 га.

Как отметили в ГСЧС, все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Один из крупнейших пожаров произошел в Изюмском районе, в селе Вернополье, где снова горела сухая трава и стерня на поле – спасатели в минувшие сутки уже тушили там пожар. Общая площадь горения составила 4 га.

Спасатели работали на этом пожаре с 11:35 до 17:00. Его причиной вновь стало выжигание сухой растительности.

Агентство Телевидения Новости