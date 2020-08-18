Задержан водитель авто, насмерть сбивший пешехода на окружной

Накануне около 22:00 на пересечении Московского проспекта с окружной дорогой был сбит мужчина: автомобиль скрылся с места ДТП, пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, погибшему 21 год. Установлено, что молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль, сбивший пешехода, двигался на большой скорости и после наезда покинул место аварии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что наезд был совершен автомобилем Volkswagen Passat.

За рулем находился 18-летний парень, который сознался в совершении смертельного ДТП. Как сообщили в полиции, в момент аварии молодой человек был трезв, сейчас он задержан в порядке ст.208 КПК Украины.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости