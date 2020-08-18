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Ушла на прогулку и не вернулась: волонтеры ищут харьковчанку, пропавшую два дня назад

Ушла на прогулку и не вернулась: волонтеры ищут харьковчанку, пропавшую два дня назад

В Харькове волонтеры продолжают поиски 46-летней Анны Скиртенко.

Как ранее сообщали в соцсетях ее родственники, женщина пропала два дня назад – вышла ненадолго на прогулку и до сих пор не вернулась.

На парковке Класса возле цветочных киосков на станции метро «Победа» поисковики ПСО Милена развернули поисковый штаб.

«Просим людей, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении Анны и просто неравнодушных людей готовых помочь, обращаться!

Любая информация может стать решающей! Любая помощь приветствуется! Почти 2-е суток идут поиски концертмейстера Харьковского музыкального училища, Анны Юрьевны Скиртенко. Утром 16 августа женщина вышла из дома (пр. Победы, 78) на прогулку в Лесопарк и до сих пор не вернулась. Страдает физическим истощением (анорексия)», - говорится в сообщении волонтеров.

Также указаны номера для тех, кто видел женщину или обладает информацией о ее местонахождении - 0687770112 горячая линия либо 102.

Агентство Телевидения Новости

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