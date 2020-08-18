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Кабмин ввел спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из России

Кабмин ввел спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из России

Кабинет министров Украины принял решение о введении специальных пошлин на импорт угля, дизтоплива и сжиженного газа. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Отмечается, что пошлины будут действовать до конца 2020 года.

В документе говорится, что с целью защиты существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях Кабинет министров Украины вводит следующие пошлины: для тяжелых дистиллятов (газойлей) - 4%, для сжиженных газов - 3%, для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.

Кроме того, в случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется специальная пошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным этим пунктом ставкам.

Ранее Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы.

 

Агентство Телевидения Новости

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