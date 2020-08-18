Выгул собак на улице: харьковчане считают, что поводок и намордник обязательны

Наталия - владелица четырех собак. Говорит, что почти всех подобрала на улице. Три раза в день она вместе со своими любимцами выходит на прогулку. В своих собаках уверена, что они вреда другим не принесут, поэтому разрешает им гулять без намордников. Но женщина считает, что не со всеми породами можно так спокойно ходить.

Наталия Ляшенко, зоозащитница

На опасных пород надо надевать намордники. Есть такой перечень, правда, он не совершенен - в нем есть перечни до 20 пород, а есть перечень 5-6 пород. Это бойцы и охранники, пит и корсы, ротвейлеры, может немцы там, не знаю.

К тому же площадок, где можно гулять с собаками, в Харькове не так уж и много, поэтому приходится выходить на прогулку в обычные парки. И это, рассказывает женщина, иногда бывает небезопасно, потому что не все владельцы справляются со своенравными, большими собачками.

Наталья припоминает, что во время одной из прогулок на ее собаку набросился и покусал ротвейлер, который гулял без намордника.

Наталия Ляшенко, зоозащитница

Хорошо, что закончилось терпимо, постановка дренажей стоит дорого. А еще врачи меня утешают, говорять, после ротвейлера могут мокрые тряпки остаться.

Большинство горожан также считают, что выгуливать собак на улицах или в парках нужно только в намордниках. Без них животное может быть исключительно на специально выделенной площадке, которая ограждена сеткой. И без исключений, несмотря на размеры.

Татьяна

Я считаю, что дома как угодно, там в своем дворе. Там, где в общественных местах, я считаю, обязательно намордник должен быть.

Инна

Ну, потому что, откуда они знают, как их собака будет себя вести в обществе, то есть как себя поведет - на велосипед отреагирует, на кричащих детей… Конечно, а чем маленькая отличается от большой - у нее тоже есть зубы.

Кинологи соглашаются: укусить может любое животное, но все же более небезопасны служебные и бойцовские породы. Хотя чаще всего, по их словам, агрессия вызвана действиями людей, хотя случается и так, что собака может напасть и без всякой на то причины.

Роман, кинолог

Но когда маленькая собака покусает, скорее всего, об этом никто не узнает, ну, там, поцарапает шкуру и так далее. А если укусит крупная средняя собака, вы приедете в больницу, будете писать заявление в полицию и так далее. Ситуативные моменты, такие как резкие движения, какие-то, вот, узкие пространства. То, что собака воспринимает как угрозу для себя или хозяина и просто инстинктивно обороняется.

А еще лучше пройти курс дрессуры, ведь это воспитывает животное. Заниматься нужно с малого возраста, но даже если человек взял уже взрослую собаку, это не значит, что она не поддастся дрессуре. Всех можно научить, просто на это придется потратить больше времени.

Кинолог говорит, что к каждой собаке нужно найти свой подход, поэтому количество занятей зависит индивидуально от животного. Чаще к ним обращаются, для того, чтобы собаку научили быть послушной, чтобы во время прогулки она не убегала от хозяина и выполняла команды, которые от нее требуются. И в первую очередь, это животное, говорит Роман, поэтому необходимо помнить о правилах безопасности во время общения с ним. А на прогулке собака должна быть на поводке и в наморднике.





Агентство Телевидения Новости