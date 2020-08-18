В ожидании второй волны: в Харькове готовят дополнительные 500 мест для пациентов с COVID-19

Только за минувшие сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвердили у 205 человек, следовательно, общее количество инфицированных в регионе продолжает стремительно расти. Увеличился объем тестирования, говорят чиновники, однако увеличивается и число людей, пренебрегающих правилами карантина. Наихудшая ситуация именно в Харькове - горожане легкомысленно относятся к ограничениям, заражаются на свадьбах и других массовых мероприятиях, отмечают чиновники. Часто отказываются от маски или респиратора в местах скопления людей. После попадания города в "желтую зону" карантина, контроль за соблюдением правил усилят. Это касается и развлекательных заведений, и общественного транспорта. Нарушений и там, и там - хватает, подчеркивают в областной администрации.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Кілька разів, коли доводилося відвідувати лікарні, спілкуватися з хворими, коли їх запитуєш: де ви могли інфікуватися? Я можу ствердно говорити, що 80-90 відсотків називають громадський транспорт: і метро, і маршрутки, нарікають, що велика частина людей не дотримувалися масок, хоча ми самі були в масках. Але інші люди, на жаль, не дотримувалися, і могли інфікуватися.

Татьяна Егорова-Луценко, заместитель главы ХОГА:

Наші громадяни повинні дотримуватися всіх правил масочного режиму. Правоохоронні органи - працювати відповідно до діючого законодавства, в тому числі, нічних клубів, хочу зазначити.

Сотни людей в области госпитализированы с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. Одна из главных задач сейчас - поиск медперсонала, говорят чиновники. И хотя в областной инфекционной больнице штат укомплектован, отмечают в ХОГА, дополнительных рабочих рук не хватает. Врач областной инфекционки, Владимир Косрунов, рассказывает - специалисты в опорном медучреждении работают сверхурочно, нагрузка существенная, поэтому были бы рады помощи коллег. Кроме того, необходимо расширить реанимационное отделение, отмечает Корсунов.

Владимир Корсунов, врач-консультант харьковской областной инфекционной больницы:

18 хворих на вентиляції. При 6-ліжковому відділенні інтенсивної терапії, тобто навантаження я би вважав надмірним абсолютно. Кисню вистачає, не вистачає точок підключення до кисню.

Постепенно заполняются койко-места и в так называемом "чернобыльском диспансере", рассказывает заместитель главы ХОГА, Тарас Пастух. Некоторых больных принимают в городских больницах. Сейчас в регионе дополнительно готовят более 500 коек на случай усиления второй волны пандемии. Их оборудуют в нескольких медучреждениях города и области.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Для того, щоб мати певний маневр, нами готується додатково 555 ліжок, щоби якщо друга хвиля посилюватиметься, то ми могли задіяти додаткові ці ліжка. Зараз вони обладнуються підведенням кисню. З обласних закладів - це обласна лікарня, там буде окремо стоячий корпус, і травматологія. З міських - це 18-та лікарня і добавляться ліжка в 17 лікарні.

После попадания Харькова в "желтую" карантиннную зону дополнительных ограничений передвижения районами области не будет, отмечают чиновники. В большинстве районов ситуация с распространением COVID-19 остается стабильно спокойной в отличие от областного центра.

Агентство Телевидения Новости