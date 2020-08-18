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В поселке под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом

В поселке под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом

В поселке Липцы под Харьковом четверо малолетних детей отравились опасным веществом – крысиным ядом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о том, что четверо жителей поселка Липцы – дети в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет, были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы, поступило в местную полицию 18 августа в 15:15.

При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть.

По словам врача, состояние детей удовлетворительное.

Сейчас все обстоятельства происшествия полицейские устанавливают, по данному факту проводится проверка.

 

Агентство Телевидения Новости

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