Областной автопарк Центра экстренной медицинской помощи пополнился новым реанимобилем «Mercedes»

Эту машину можно назвать настоящей реанимационной палатой на колесах. Внутри - многофункциональное оборудование. Врачи смогут охлаждать или наоборот, нагревать специальные инфузионные растворы. А этого очень не хватает на старых каретах «скорой», отмечают медики. Новый реанимобиль оснащен носилками с выдвижной платформой. Кроме того, на нем установлена ​​пневматическая подвеска - она, в частности, позволяет удобнее передвигаться по плохим дорогам.

Елена, врач скорой медицинской помощи

Комфортная не только для нас, но и для наших больных, потому что присутствует пневмоподвеска, которая позволяет полностью опуститься машине на землю, и, таким образом, люди, особенно преклонного возраста - это всегда была большая проблема, - им удобнее будет заходить в салон автомобиля и не будет представлять для них это трудности.

Антон, врач скорой медицинской помощи

Ну, конечно, «Спринтер» более современный, более комфортабельный, более мягкий на ходу, что, скажем так, лучше и для нашей работы, и для пациентов, которые будут на этом автомобиле перевозиться

Ну, скажем так, минусов там мы пока что не знаем, так как мы на том автомобиле, мы ещё не работали. Мы его только изучаем, но я думаю, что всё будет хорошо

Реанимобиль имеет яркий цвет и усовершенствованную форму спецмаячков. Медики надеются, что это будет влиять на реакцию людей, которые будут лучше видеть и слышать машину, которая направляется на помощь пациентам. Потому что часто водители не уступают дорогу спецтраснпорту, а пешеходы перебегают дорогу прямо перед каретой "скорой".

Елена, врач скорой медицинской помощи

Благодаря её особенному цвету. Благодаря тому, что есть много режимов мигалок и сирены. Ну, проблесковых маячков, вернее, правильно сказать, и сирены. В любое время суток нас будет видно, если нам это будет необходимо, и следовать в режиме очень экстренном, скажем так. Вот. Я надеюсь, дорогу нам будут уступать лучше

Реанимобиль позволит быстрее и качественнее оказывать помощь жителям Чугуевского района, уверены врачи. В ближайшее время авто оснастят дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких и кардиографом.





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