Чеснок, уходи: блогер рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта
Китайский блогер отмечает, что чеснок очень полезен и его нужно есть, но после него во рту остается неприятный запах, который сложно устранить, поэтому многие избегают употреблять чеснок в пищу, либо чувствуют себя неловко после этого.
В материале он признает, что действительно, запах чеснока многим неприятен, а у кого может вызвать тошноту. Но и чистить зубы после каждого приема пищи неудобно и непрактично. Что же делать?
Секрет, по словам китайца, прост: поможет яблоко. Оно содержит много оксикислот, которые нейтрализуют запах чеснока. Кроме того, яблоки полезны для организма, в них много витаминов.
Также блогер портала Sina советует съесть после чеснока что-то пресное, или пожевать сухие чайные листья.
Источник: radiokp.ru/