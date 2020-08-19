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Чеснок, уходи: блогер рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта

Чеснок, уходи: блогер рассказал, как избавиться от неприятного запаха изо рта

Китайский блогер отмечает, что чеснок очень полезен и его нужно есть, но после него во рту остается неприятный запах, который сложно устранить, поэтому многие избегают употреблять чеснок в пищу, либо чувствуют себя неловко после этого.

В материале он признает, что действительно, запах чеснока многим неприятен, а у кого может вызвать тошноту. Но и чистить зубы после каждого приема пищи неудобно и непрактично. Что же делать?

Секрет, по словам китайца, прост: поможет яблоко. Оно содержит много оксикислот, которые нейтрализуют запах чеснока. Кроме того, яблоки полезны для организма, в них много витаминов.

Также блогер портала Sina советует съесть после чеснока что-то пресное, или пожевать сухие чайные листья.

Источник: radiokp.ru/

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