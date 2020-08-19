Где сегодня нет воды: адреса отключений

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 57-б,в,г, пр. Людвига Свободы, 53, ул. Клочковская, 336-а, 338-а, 344-а, ул. Крымская, 8 (п. №5, стояк), пер. Самокиша, 3 (п. №1), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1) до 20:00 19.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 25 (стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Киевский район:

ул. Метростроителей, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 10 (стояк) до 17:00 19.08.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №5, стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Пермская, 20 (стояк), ул. Маршала Конева, 12 (стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк) до 20:00 19.08.20 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8-б(п. №4,3), проезд Садовый, 18 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №8, стояк) до 20:00 19.08.20 г.

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