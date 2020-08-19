Харьковские выпускники, сдавшин ВНО на 200 баллов, получат денежные премии

Харьковским выпускникам, получившим по результатам внешнего независимого оценивания 200 баллов, будут вручать единоразовые денежные премии. Такое решение было принято сегодня, 19 августа, на сессии Харьковсакого городского совета. Размер премий составит 10 тыс. грн (без учета налогов и сборов) за каждый 200-балльный результат.

Как сообщили в Департаменте образования, вознаграждение для выпускников-отличников инициировали потому, что в течение последних трех лет Харьков входит в тройку лидеров среди городов Украины по количеству 200-балльных результатов по ВНО. В частности, в 2020 году на счету харьковских выпускников - 31 наивысший показатель.

Отметим, Харьков - первый город в Украине, где выступили с такой инициативой.

Агентство Телевидения Новости