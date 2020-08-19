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Матч плей-офф НБА пришлось остановить из-за того, что перекосился баскетбольный щит

Матч плей-офф НБА пришлось остановить из-за того, что перекосился баскетбольный щит

Вышла техническая неувязочка.

Состоялся первый матч плей-офф НБА 1/4 финала Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Во второй четверти при счете 46:41 в пользу "Портленда" баскетболист "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис должен был исполнять штрафные броски, но не стал этого делать, указав орбитру, что щит перекошен.

Как оказалось, в предыдущей атаке баскетболистов "Лейкерс" Дуайт Ховард, исполнив слэм-данк, "сдвинул" щит, повиснув на кольце.

В результате пришлось чинить конструкцию, и только после этого матч был продолжен.

В конце концов "Портленд" победил 100:93 и повел в серии - 1-0.

1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/basketball/news-4110703-portlend-obygral-lejkers-v-pervom-matche-plej-off-nba.html?utm_source=copypaste


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