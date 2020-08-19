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Украли и перекрасили: на Харьковщине поймали угонщиков велосипедов

Украли и перекрасили: на Харьковщине поймали угонщиков велосипедов

К полицейским офицерам Малиновской объединенной территориальной общины обратилась местная жительница с заявлением, что неизвестные похитили ее велосипед, который она оставила у салона красоты.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведенных мероприятий полицейские в тот же день установили лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались двое 15-летних жителей города Чугуева. Как выяснилось, неделей ранее они похитили еще один велосипед возле магазина в поселке Введенка. Юноши успели перекрасить транспортные средства в другой цвет, чтобы скрыть свой поступок.

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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