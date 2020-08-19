От огнестрельного ранения в голову умер один из участников протестов в Беларуси

В военном госпитале в Минске умер 43-летний протестующий Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову утром 11 августа во время протестов в районе Московской администрации в Бресте. О смерти мужчины изданию TUT.BY сообщили его родственники.

По данным СМИ, родственники двое суток не могли найти Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

«У отца огнестрельная травма, повреждения мозга тяжелые и большие...», - сообщила дочь Людмила.

Мужчина скончался в госпитале сегодня в 10:20.

Полиция, в свою очередь, отмечает, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках».

Всего с 9 по 11 августа в больницы Бреста попало около 100 человек.

Агентство Телевидения Новости