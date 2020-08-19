Созданы маски, уничтожающие попавшие на них бактерии и вирусы

Швейцарские ученые разработали способ создания масок, которые могут уничтожить вирусы и бактерии, которые попадают на них. Как сообщает «Популярная механика», в масках используют «бумагу», которая состоит из нанопроволок оксида титана.

Этот материал хорош в улавливании патогенов и уничтожении их под воздействием ультрафиолета. Исследователи утверждают, что материал может использоваться в кондиционерах и системах вентиляции.

«Поскольку наш фильтр исключительно хорошо поглощает влагу, он может улавливать капли, переносящие вирусы и бактерии. Это создает благоприятную среду для процесса окисления, который запускается обычным светом», — поясняет физик Ласло Форро из Лаборатории физики сложных веществ в EPFL в Швейцарии.

Отмечается, что фотокаталитические свойства диоксида титана являются ключевыми: когда ультрафиолетовый свет попадает на маску, ее волокна превращают влагу, содержащуюся в нанопроволках, в окислители. Эти вещества уничтожают патогены при контакте, не оставляя им шанса.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого показали, как фильтр может уничтожать бактерии Escherichia coli (кишечной палочки) и разлагать цепи ДНК, по существу уничтожая опасные микроорганизмы в самой маске.

Отмечается, что стандартные бумажные маски эффективны в предотвращении распространения респираторных заболеваний, но они, как правило, просто задерживают патогены и не поддаются санитарной обработке.

«В условиях больницы эти маски помещают в специальные контейнеры и с ними обращаются соответствующим образом. Однако их использование во всем мире — где их выбрасывают в открытые мусорные баки и даже оставляют на улице — может превратить их в новые источники загрязнения», - добавил Форро.

Вместе с тем, новый материал еще должен пройти тестирование с новым коронавирусом. Но ученые считают, что такие маски могут быть эффективны и в борьбе с пандемией.

Агентство Телевидения Новости