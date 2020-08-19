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Полицейские Харьковщины разоблачили телефонного мошенника, который выманивал у людей деньги

Полицейские Харьковщины разоблачили телефонного мошенника, который выманивал у людей деньги

24-летний житель Луганской области, который отбывает наказание в виде лишения свободы в Торецкой исправительной колонии Донецкой области, звонил потенциальным жертвам на мобильный телефон и под предлогом того, что их родственники попали в беду, а также с применением других мошеннических схем, выманивал деньги. Пострадавшие, находясь в состоянии аффекта, перечисляли на счет мошенника немалые суммы.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, разоблачили мошенника работники Купянского отдела полиции. Они выяснили, что общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшим составляет 71700 гривен.

Ранее судимому за ряд корыстных преступлений парню сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных уголовных правонарушений.

Агентство Телевидения Новости

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