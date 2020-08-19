Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:47
Просмотров: 70

Врачи не подтвердили факт отравления детей крысиным ядом

Врачи не подтвердили факт отравления детей крысиным ядом

В ходе медицинского обследования врачи не подтвердили факт употребления детьми яда. Двух старших детей в тот же день отправили домой, другие остались в больнице под наблюдением медиков. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Как сообщалось ранее, четверо детей из поселка Липцы возрастом 2, 5, 6 и 8 лет были доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы с предварительным диагнозом - отравление крысиным ядом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15.

«В ходе проверки было установлено, что дети играли дома. В доме они нашли банку с крысиным ядом, которую решили съесть. Взрослые застали детей с ядом в руках и сразу обратились к медикам», - рассказал инспектор ювенальной превенции Александр Сало.

При обследовании в больнице факт употребления детьми яда не подтвердился. Сейчас проводится проверка, на основании которой будет решен вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 