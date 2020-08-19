Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:46
Просмотров: 43

"Барелона" сопроводила комиксом назначение нового главного тренера

Барелона сопроводила комиксом назначение нового главного тренера

У испанского футбольного клуба "Барселона", потерпевшего фиаско в четвертьфинале Лиги Чемпионов (поражение 2:8 от "Баварии") новый главный тренер.

После того разгрома был увален Кики Сетьен. И, вот, "Барселону" возглавил 57-летний нидерландский специалист Рональд Куман.

Комикс в его честь, размещенный в Twitter "Барселоны", сообщает: "Добро пожаловать домой!".

Куман с 1986 по 1995 гг. играл за "Барселону", четырежды выигрывал чемпионат Испании, а также становился в составе "Барселоны" обладаетелм Кубка Чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 