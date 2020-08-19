Масштабный пожар в магазине Сахновщины: подробности

Сегодня, 19 августа, в 12:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Сахновщина, где горело одноэтажное отдельно стоящее здание, в котором находилось 2 магазина: продуктовый и по продаже сантехники.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия первых спасательных подразделений огонь успел набрать значительной силы и распространился на площадь около 900 кв.м. Конструктивные особенности крыши здания, что была выполнена из древесины, и большая горючая нагрузка внутри магазинов способствовала быстрому распространению огня. Пожарные приложили много усилий, чтобы не допустить его переброс на соседнее здание библиотеки, что располагалась всего 3 метрах от очага пожара.

В 13:25 пожар локализован на площади 900 кв.м. Сейчас продолжаются работы по тушению отдельных очагов горения. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Агентство Телевидения Новости