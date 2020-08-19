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Лукашенко предупредил Зеленского и лидеров европейских стран, про "ответственность за разжигание беспорядков"

Лукашенко предупредил Зеленского и лидеров европейских стран, про ответственность за разжигание беспорядков

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел уведомить лидеров Европейского союза и Украины о ситуации в стране. МИД должен донести до них официальную позицию белорусских властей. Об этом сообщает провластное белорусское издание БелТА.

По словам Лукашенко, европейских лидеров нужно предупредить об ответственности за якобы разжигание беспорядков в Беларуси.

"Им просто нужно рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - заявил он.

Агентство Телевидения Новости

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