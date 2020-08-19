COVID-19 на Харьковщине: в больницах оборудуют дополнительные точки подачи кислорода

Почти двести пятьдесят случаев COVID-19 подтверждены за прошедшие сутки на Харьковщине. Это, по данным МОЗа, наибольшее количество среди областей Украины. В то же время, наиболее опасен не стремительный рост статистических показателей. Становится больше тяжелобольных, которым требуется кислородная поддержка.

Сегодня эту емкость с кислородом подключили к кислородной трассе областного дисипансера радиационной защиты. Ее объем три тысячи литров. Она нужна, чтобы кислород подавался под давлением и бесперебойно. По словам волонтера Натальи Поповой, самое опасное сейчас то, что больше больных COVID-19, которым нужна кислородная поддержка. И такие объемы нужны, чтобы создать запас. Он, по мнению Поповой, понадобится уже осенью.

НАТАЛЬЯ ПОПОВА, волонтёрка:

То есть процент «тяжелых» увеличивается. Даже если будет продолжаться госпитализация по 30, 40, сколько бы мы кроватей не доставляли... Вот здесь, например, в "чернобыльской" лежит 63 пациента, мы не можем сюда больше привести, потому что нет концентраторов и кислородных точек.

Сейчас в реанимации областного диспансера радиационной защиты, рассказала руководитель учреждения, заполненные четыре из пяти мест. Всего в диспансере могут принять до полутора сотен пациентов с COVID-19.

ИРИНА ПИРОГОВА, и.о. директора Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения:

В нас є вільні ліжка для тих, хто зараз знаходиться без дотації кисню, а потреба зараз в дотації. В ліжках з дотацією кисню. На сьогодняшній день все, що по протоколам ковідним, у нас є все і пацієнти це не купляють. Якщо у них є супутні захворювання і вони не входять до протоколу, то доводиться купляти.

Что касается областной инфекционной больницы, где лечат только больных COVID-19, там реанимационное отделение заполнено полностью. На днях планируют открыть дополнительное. Одновременно там смогут лечиться до двадцати человек. О причинах стремительного увеличения количества больных, мнения чиновников и горожан различаются. В обладминистрации уверены: едва ли не каждый антирекорд потому, что тестов стали делать больше. Горожане на улицах признаются: люди по сей день относят легкомысленно к опасности заразиться. А есть и такие, что до сих пор в пандемию не верят.

СВЕТЛАНА, харьковчанка:

У меня своё мнение. Я думаю, что это искусственным путём делается. Как может, в одном месте быть, в другом не быть? Тогда бы везде было.

РОМАН, харьковчанин:

Власти, наверное, попустили это всё. Ослабили, не наказывают, не контролируют. Вот и всё.

ВИТАЛИЙ, харьковчанин:

Я думаю, профилактика в повседневной жизни каждого из нас виновата. Потому что, кто помыл руки, кто не помыл, думаю, вот так… Просто держу дистанцию, ношу маску, мою руки. Кушаю лук.

На Харьковщине за прошедшие сутки лабораторно подтверждено почти двести пятьдесят случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в городе и области заболели более шести тысяч человек. В более полуторы сотни случаев заболевания закончились летально.

Агентство Телевидения Новости