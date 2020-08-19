Строительство дороги через "Барабашово": предприниматели возмущены обращением мэрии

Обращение городского совета к силовикам и Офису Президента вызвало удивление и возмущение у предпринимателей торгового центра "Барабашово". Они считают, что сегодняшняя петиция мэрии - это жалоба на собственных избирателей и попытка чиновников отвлечь внимание от своих незаконных действий.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Ті процеси, які визиває на себе то асоціація, якої нема, то ще якісь структури, то тушки-тітушки, то могу сказати зараз: дорога будується і буде побудована.

В свою очередь с письмом к Офису Президента обратились предприниматели торгового центра. Говорят - уделить внимание следует именно действиям городской власти, поскольу начатое строительство дороги через «Барабашово» происходит с многочисленными нарушениями. А именно: не проведены общественные слушания, процедура оценки воздействия на окружающую среду не завершена и вывод областной администрации не предоставлялся, отмечают предприниматели. И добавляют - экспертиза проектной документации является обязательной по закону Украины, и строительство не может проводиться без оценки воздействия на окружающую среду. Есть у предпринимателей вопросы и ко всем необходимых лицензиям на проведение работ.

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ "Барабашово":

Конфликт мэра города с харьковчанами длится уже не первый год. Мэр города привык к тому, что его решения - это имперские амбиции. Как показала сегодняшняя сессия, она была очередным спектаклем или фарсом.

Дмитрий Ищук, представитель предпринимателей ТЦ "Барабашово":

Они испугались собственных избирателей. Жалуются на своих избирателей. Все понятно - кто горсовет, а кто харьковчане, и где сила. 56 или 57 человек, которых он тянет на свою же сторону, которые, в-принципе, и есть монобольшинство, мы знаем, что это "кнопки" Кернеса, и это доказано не один раз. Он предлагает им принять ту же позицию.

Обращение от городского совета появилось после того, как почти сотня предпринимателей и харьковчан накануне посетили Киев и предоставили руководителям центральных органов власти факты относительно злоупотреблений и действий городских чиновников. Между тем, в социальных сетях пользователи высмеивают ситуацию со строительством дороги через рынок и позицию мэра Харькова.





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