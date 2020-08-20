В мире за сутки от COVID-19 умерли более 6,6 тысяч человек

По состоянию на утро 20 августа в мире зарегистрировали 271 795 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 .

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 22580244 случая инфицирования. От осложнений заболевания умерли 791 002 пациентов, из них 6676 - за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 15300000 человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина - на 31 месте.

Количество умерших в США достигло 176337, заболевших насчитывается 5700 931.

В Бразилии зафиксировано 3460413 инфицированных коронавирусом, из них 111 189 летальных случаев.

В Индии инфицировано 2835822 человек (+ 69,196 за сутки), количество смертей - 53 994 (+980 за сутки).

В России выявлен 937 321 заболевший, из них 15 989 случаев - летальные.

Напомним, 18 августа в Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19.

Агентство Телевидения Новости