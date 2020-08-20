В Харьковской области усиливают контроль за соблюдением карантина

На Харьковщине полиция усиливает контроль за соблюдением жителями региона карантина в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось, за последние сутки на Харьковщине выявили 242 человека, зараженных COVID-19.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 17 августа был установлен «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Харькове и 7 районах Харьковской области - Богодуховском, Валковском, Золочевском, Краснокутском, Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском.

В связи со сложной эпидемической ситуацией на Харьковщине начальник харьковской полиции Валерий Сокуренко обратился ко всем жителям города и области. Он напомнил, что соблюдение населением масочного режима во время пребывания в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте является обязательным.

Также глава полиции Харьковщины отметил необходимость иметь в себе документы, удостоверяющие личность, и напомнил о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 метра и проведении постоянной дезинфекции помещений, а также подчеркнул, что в период пандемии личный состав полиции работает в сверхурочное время, по усиленному варианту служебной деятельности.

«Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работы предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания. Также обращаюсь ко всем перевозчиков, предпринимателей, руководителей учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные Правительством Украины. А пожилых людей прошу вообще воздержаться от посещения мест массового скопления граждан», - добавил начальник ГУНП в Харьковской области.

Совместные мероприятия по усилению контроля за соблюдением карантина на Харьковщине полиция проводит вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Госпробпотребслужбой, ГСЧС и службами Министерства здравоохранения

Напомним, за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.





Агентство Телевидения Новости