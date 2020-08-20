СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему при закупках для «Укрзализныци», проходят обыски

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, схему организовал менеджмент филиала «Пассажирская компания «Укрзализныця» через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым «Укрзализныця» перечислила всю сумму денег.

«Экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен", - отметили в ведомстве.

Сейчас в служебных помещениях УЗ и офисах коммерческих структур проводят обыски.

Также ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Агентство Телевидения Новости