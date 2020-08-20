В Госстате назвали наиболее частые причины смерти среди украинцев в 2020 году

В первом полугодии этого года болезни сердечно-сосудистой системы и рак – наиболее частые причины смерти среди украинцев. Об этом свидетельствуют данные Госстата за январь – июнь о количестве умерших с указанием причин.

Так, наиболее частая причина смерти – болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 135 867 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 граждан.

За январь – июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 701 человека, среди них туберкулез – 1 613, от СПИДа умерли 1 583 украинца.

Кроме того, 13 679 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них: ДТП стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление – 612, гибель в результате пожара – 596, случайное отравление (кроме алкоголя) – 832, отравление алкоголем – 1 157, самоубийство – 3 078, умышленное убийство – 688 человек.

Согласно официальной информации, от Covid-19 умерло 1 112 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса – 46 человек. А грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3 078 человек.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украины на 1 июня составила 41 млн 785 тыс. 800 человек. В период с января по май оно сократилось более чем на 100 тысяч человек.

Агентство Телевидения Новости