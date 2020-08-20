В Италии стартует распродажа домов по два евро

В итальянском муниципалитете Самбука-ди-Сицилия стартует программа по продаже домов всего за два евро. Планируется продать 15 зданий. Делается это для того, чтобы привлечь в город новых жителей, пишет Idealista.

До этого дома распродавались по одному евро и эта акция имела небывалый успех.

"Первый этап, когда жилье продавалось по цене один евро, был крайне успешным, второй как бы знаменует собой движение вперед", - подчеркнул мэр Самбуки Джузеппе Качиоппо.

К продаже хотят представить 15 зданий.

Однако покупателю после покупки придется здания реставрировать за свой счет. Также новые жители городка должны внести в местный бюджет депозит в размере пяти тысяч евро. Эту сумму вернут после окончания ремонтных работ.

Распродажа домов по два евро начнется, как только будут сняты ограничения на передвижение между странами, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее в итальянской коммуне Бизачча начали распродавать исторические здания всего за один евро. На продажу было выставлено 90 домов.

Также Korrespondent.net писал, что на юге Италии администрация города Таранто открыла продажу семи заброшенных домов по цене в один евро.

Агентство Телевидения Новости