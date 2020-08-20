Движение на второй части Коммунального моста откроют сегодня вечером

Сегодня, 20 августа, в 17:00 будет открыта для движения транспорта вторая, уже полностью заасфальтированная часть Коммунального моста.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимира Чумакова, до начала следующей недели транспорт будет ходить по двум сторонам моста. После этого ту часть дороги, где транспорт ездит сейчас, временно закроют, чтобы уложить там верхний слой асфальта.

«Учитывая, что длина Коммунального моста составляет почти 1,5 километра, был проделан колоссальный объем работ, и теперь мы близки к их завершению. За это время мост был полностью реконструирован: укреплена его конструкция, заменена гидроизоляция, забетонирован дополнительный слой на проезжей части, заменены ограждения, освещение, троллейбусная контактная сеть, проведена иллюминация. Рассчитываем, что в начале сентября обе части моста будут открыты для проезда», - рассказал Чумаков.

Дальше, по его словам, рабочие закончат монтаж ограждающих конструкций, но движению транспорта мешать это не будет.

Полностью закончить работы на Коммунальном мосту планируется до середины октября, сообщили в горсовете.

Агентство Телевидения Новости