Возле метро "Студенческая" автомобиль Honda сбил женщину: подробности ДТП

Станция метро Студенческая. Троллейбусная остановка и подземный пешеходный переход. Но им харьковчане не спешат пользоваться, направляясь прямо перед машинами. Их не останавливает даже лужа крови и авто, которое стоит со включенной «аварийкой».

Женщина, переходящая дорогу в неположенном месте:

Так проще

Совсем недавно отсюда карета «скорой» забрала в больницу пенсионерку, которая так же спешила на другую сторону улицы, а мужчина за рулем «Хонды» просто не успел вовремя затормозить.

Алла, соседка потерпевшей:

Ну, переходила она дорогу или что. Но она шла на зелёный свет. Она, между прочим, чуть так, знаете, уже ж возраст у неё. Чуть не добачає, как говорится

Водитель Хонды от комментариев отказался, но, по словам свидетелей, после столкновение именно он сразу позвонил в "скорую". Медики приехали за несколько минут, пострадавшая была в сознании и жаловалась на боль в голове.

Алла, соседка потерпевшей:

Забрала «скорая» в четвёртую «неотложку». Ну, вроде говорят, что у неё не очень. Ну, вон полиция. Я с полицией разговаривала. Говорят, жить будет. Ну, у неё с левой стороны, вот эта часть головы сильно разбита. Здесь такой перекрёсток, между прочим, тут часто такое случается

Все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия будут выяснять уже следователи.

Агентство Телевидения Новости