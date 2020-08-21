Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 100 тысяч: за сутки - более 2 тысяч новых случаев
В Украине за сутки 20 августа подтвердили 2106 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
За прошедшие сутки, 20 августа, в стране обнаружили 2106 новых случаев COVID-19. Выздоровели 637 пациентов, 23 - умерли.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 3478 случаев;
Волынская область - 4989 случаев;
Днепропетровская область - 1894 случая;
Донецкая область - 1183 случая;
Житомирская область - 2695 случаев;
Закарпатская область - 6771 случай;
Запорожская область - 1234 случая;
Ивано-Франковская область - 7462 случая;
Кировоградская область - 751 случай;
г. Киев - 11328 случаев;
Киевская область - 4805 случаев;
Львовская область - 12 793 случая;
Луганская область - 213 случаев;
Николаевская область - 912 случаев;
Одесская область - 5578 случаев;
Полтавская область - 614 случая;
Ровенская область - 8238 случаев;
Сумская область - 1124 случая;
Тернопольская область - 4301 случай;
Харьковская область - 7033 случая;
Херсонская область - 329 случаев;
Хмельницкая область - 1828 случаев;
Черновицкая область - 8505 случаев;
Черкасская область - 1219 случаев;
Черниговская область - 1366 случаев.
Напомним, 19 августа в Украине был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Количество новых случаев COVID-19 в сутки впервые превысило 2 тысячи.