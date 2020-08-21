Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 100 тысяч: за сутки - более 2 тысяч новых случаев

В Украине за сутки 20 августа подтвердили 2106 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

За прошедшие сутки, 20 августа, в стране обнаружили 2106 новых случаев COVID-19. Выздоровели 637 пациентов, 23 - умерли.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 3478 случаев;

Волынская область - 4989 случаев;

Днепропетровская область - 1894 случая;

Донецкая область - 1183 случая;

Житомирская область - 2695 случаев;

Закарпатская область - 6771 случай;

Запорожская область - 1234 случая;

Ивано-Франковская область - 7462 случая;

Кировоградская область - 751 случай;

г. Киев - 11328 случаев;

Киевская область - 4805 случаев;

Львовская область - 12 793 случая;

Луганская область - 213 случаев;

Николаевская область - 912 случаев;

Одесская область - 5578 случаев;

Полтавская область - 614 случая;

Ровенская область - 8238 случаев;

Сумская область - 1124 случая;

Тернопольская область - 4301 случай;

Харьковская область - 7033 случая;

Херсонская область - 329 случаев;

Хмельницкая область - 1828 случаев;

Черновицкая область - 8505 случаев;

Черкасская область - 1219 случаев;

Черниговская область - 1366 случаев.

Напомним, 19 августа в Украине был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Количество новых случаев COVID-19 в сутки впервые превысило 2 тысячи.

Агентство Телевидения Новости